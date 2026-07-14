Ученые нашли связь между кровоточивостью десен и смертельным заболеванием сердца

Бактерии, вызывающие заболевания дёсен, могут быть причастны к развитию смертельно опасного порока сердца. Учёные обнаружили, что возбудитель пародонтита способен проникать в аортальный клапан и запускать процесс его кальцификации. Результаты исследования представили на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации в 2026 году, пишет The Times of India.
В центре внимания оказалась бактерия Porphyromonas gingivalis — один из главных виновников тяжёлых форм воспаления дёсен. Изучая ткани сердечных клапанов, удалённых во время операций, исследователи заметили, что в кальцинированных образцах концентрация этих бактерий значительно выше.
Эксперименты на мышах подтвердили: при повторном заражении микроб накапливался в аортальных клапанах, провоцировал рост кальциевых отложений и делал клапаны жёстче и уже. У животных развивались признаки, схожие со стенозом аортального клапана. Когда перед заражением применяли антибиотики или блокировали воспалительный белок интерлейкин-1 бета, повреждения заметно снижались.
Аортальный стеноз долгое время протекает бессимптомно, а затем проявляется усталостью, болью в груди, одышкой, головокружением и может привести к сердечной недостаточности. Лекарств, способных остановить этот процесс, пока не существует. Именно поэтому выявление факторов риска и профилактика выходят на первый план.
Ученые подчеркивают, что бактерия P. gingivalis, попадая в кровоток через воспалённые дёсны, способна напрямую достигать сердечной ткани и активировать пути, ведущие к образованию кальциевых отложений.
Соавтор исследования доктор Ченянг Ли сформулировал главный вывод предельно просто: заботьтесь о здоровье полости рта. Регулярная гигиена и своевременное лечение пародонтита важны не только для зубов, но, возможно, и для сердечно-сосудистой системы. Это не означает, что каждое кровоточащее дёсны приведёт к болезни сердца, однако пренебрегать сигналами организма точно не стоит.
Стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день фторсодержащей пастой, пользоваться зубной нитью, не пропускать визиты к врачу и отказаться от курения.