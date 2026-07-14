Ученые нашли связь между кровоточивостью десен и смертельным заболеванием сердца

Соавтор исследования доктор Ченянг Ли сформулировал главный вывод предельно просто: заботьтесь о здоровье полости рта. Регулярная гигиена и своевременное лечение пародонтита важны не только для зубов, но, возможно, и для сердечно-сосудистой системы. Это не означает, что каждое кровоточащее дёсны приведёт к болезни сердца, однако пренебрегать сигналами организма точно не стоит.