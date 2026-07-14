Бастрыкин поручил разобраться с проблемами СНТ в Волгоградской области

В медиапространстве появилось коллективное видеообращение членов одного из садовых некоммерческих товариществ региона. Люди рассказали, что в их СНТ не могут добиться бесплатной газификации, хотя такая программа действует по всей стране. Общие собрания не проводятся, а размер взносов устанавливает конкурсный управляющий, причем без всякого обоснования. При этом люди страдают от постоянных перебоев с водой. На территории товарищества не убирают мусор и не ремонтируют дороги. Дачники просят дать правовую оценку действиям правления СНТ и конкурсного управляющего.