Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туск: Польша не будет передавать Украине новые ракеты для Patriot

Туск сделал неожиданное заявление после встречи «коалиции желающих».

Источник: Комсомольская правда

Польша не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Об этом сообщил премьер Дональд Туск после встречи лидеров коалиции в Париже.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — резюмировал премьер Польши на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле назвали саммит «коалиции желающих» сборищем разжигателей войны. Там подчеркнули, что европейские лидеры делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Но на самом деле они бы могли усадить Киев за стол переговоров. Но ЕС не нужен мир, альянс хочет как минимум еще два года продолжать конфликт на Украине. Политики ЕС считают, что якобы смогут нанести России статегическое поражение.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше