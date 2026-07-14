Польша не планирует передавать Украине дополнительные ракеты для систем Patriot. Об этом сообщил премьер Дональд Туск после встречи лидеров коалиции в Париже.
«Мы пока не планируем помощь такого типа», — резюмировал премьер Польши на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле назвали саммит «коалиции желающих» сборищем разжигателей войны. Там подчеркнули, что европейские лидеры делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Но на самом деле они бы могли усадить Киев за стол переговоров. Но ЕС не нужен мир, альянс хочет как минимум еще два года продолжать конфликт на Украине. Политики ЕС считают, что якобы смогут нанести России статегическое поражение.