В самарском аэропорту задержаны и отменены семь рейсов

В частности, отменен рейс в Анталью. Задерживается отправление самолетов в Москву, Сочи, Сургут, Худжанд, Ереван и Анталью.
Ранее в Курумоче вводились ограничения на прием и отправление рейсов из-за угрозы атаки БПЛА. В регионе объявлялся план «Ковер». В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
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