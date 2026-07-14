Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилец долетел до Магадана на одномоторном самолете

Александр Фрота из Бразилии долетел до Магадана и вылетел в Анадырь.

Бразилец Александр Фрота, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолёте, долетел до Магадана и отправился в чукотский Анадырь, сообщил международный аэропорт Магадана в Telegram. Пилот-любитель стал автором проекта «Frotas Pelo Mundo» и претендует на звание первого бразильца, совершившего одиночную кругосветку на экспериментальном самолёте.

Путешествие началось около 120 дней назад в Форталезе, родном городе Фроты. После остановки в Магадане пилот вылетел в Анадырь, затем его маршрут пройдёт через Аляску, после чего последует завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию. Проект нацелен на демонстрацию возможностей малой авиации.

Магаданский аэропорт назвал визит бразильца «яркой точкой» на карте путешествий. Сотрудники авиагавани помогли пилоту с дозаправкой и логистикой. Фрота высоко оценил приём и поддержку.

Планируется, что после Аляски путешественник направится в США, затем в Европу и вернётся в Южную Америку. Ожидается, что кругосветка завершится через несколько недель.

Одиночные кругосветные перелёты на малых самолётах — редкое достижение. Фрота вдохновляет пример других авиаторов. В 2025 году аналогичный маршрут совершал российский пилот. Перелёты через Сибирь и Чукотку считаются одними из самых сложных из-за погоды и удалённости. Фрота использует экспериментальный самолёт, что повышает риски. Проект привлёк внимание бразильских СМИ. В Магадане отметили профессионализм пилота. Следующая остановка — Анадырь, где его также ждут.

Женщина пересекла океан на водородном шаре: провела 70 часов на морозе.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше