Бразилец долетел до Магадана на одномоторном самолете

Бразилец Александр Фрота, совершающий кругосветное путешествие на одномоторном самолёте, долетел до Магадана и отправился в чукотский Анадырь, сообщил международный аэропорт Магадана в Telegram. Пилот-любитель стал автором проекта «Frotas Pelo Mundo» и претендует на звание первого бразильца, совершившего одиночную кругосветку на экспериментальном самолёте.
Путешествие началось около 120 дней назад в Форталезе, родном городе Фроты. После остановки в Магадане пилот вылетел в Анадырь, затем его маршрут пройдёт через Аляску, после чего последует завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию. Проект нацелен на демонстрацию возможностей малой авиации.
Магаданский аэропорт назвал визит бразильца «яркой точкой» на карте путешествий. Сотрудники авиагавани помогли пилоту с дозаправкой и логистикой. Фрота высоко оценил приём и поддержку.
Планируется, что после Аляски путешественник направится в США, затем в Европу и вернётся в Южную Америку. Ожидается, что кругосветка завершится через несколько недель.
Одиночные кругосветные перелёты на малых самолётах — редкое достижение. Фрота вдохновляет пример других авиаторов. В 2025 году аналогичный маршрут совершал российский пилот. Перелёты через Сибирь и Чукотку считаются одними из самых сложных из-за погоды и удалённости. Фрота использует экспериментальный самолёт, что повышает риски. Проект привлёк внимание бразильских СМИ. В Магадане отметили профессионализм пилота. Следующая остановка — Анадырь, где его также ждут.
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