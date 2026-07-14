Бразилец долетел до Магадана на одномоторном самолете

Путешествие началось около 120 дней назад в Форталезе, родном городе Фроты. После остановки в Магадане пилот вылетел в Анадырь, затем его маршрут пройдёт через Аляску, после чего последует завершающий этап кругосветки и возвращение в Бразилию. Проект нацелен на демонстрацию возможностей малой авиации.