Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Элеваторный комплекс «Атаманский» выставили на продажу в Ростовской области

Элеваторный комплекс «Атаманский», расположенный в станице Егорлыкской в Ростовской области, выставлен на продажу. Объявление появилось на популярной платформе в июле.

Элеваторный комплекс «Атаманский», расположенный в станице Егорлыкской в Ростовской области, выставлен на продажу. Объявление появилось на популярной платформе в июле.

В состав комплекса входят: элеватор с мощностью хранения 41 тысячу тонн зерна, напольные склады на 30 тысяч тонн, склад продукции объёмом 1 тысячу тонн, а также хлебопекарня. Отдельно отмечается наличие визировочной и центральной лабораторий с современным оборудованием для определения качества зерновых и масличных культур.

Стоимость пакета акций является договорной и будет определяться в ходе индивидуальных переговоров с каждым из претендентов.