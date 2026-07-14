Алсу рассказала, что готова к новым романтическим отношениям после развода

Певица Алсу призналась, что готова к новым романтическим отношениям после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. На музыкальном фестивале «Белые ночи» она появилась в платье с прозрачными сверкающими вставками и объемными рукавами.
— Думаете, мне нужен мужчина? Может, это я ему нужна? Проблем никаких нет и желание есть. Все хорошо. Видели меня на сайте знакомств? Я отправила туда лучшие свои фотографии, — сказала артистка, ее слова цитирует Super.ru.
Алсу рассказала, как на нее повлиял развод с Яном Абрамовым, с которым она находилась в браке 18 лет. По ее словам, этот опыт помог ей осознать, что она способна самостоятельно справляться со многими задачами.
Артистка также призналась, что в начале семейной жизни чувствовала себя с супругом «как за каменной стеной». Он полностью взял на себя бытовые вопросы и заботу о ней. По ее словам, именно благодаря супругу она перестала активно гастролировать и работать в прежнем темпе.
Актриса Анна Калашникова рассказала, как изменилась личная жизнь Алсу после развода с Яном Абрамовым.