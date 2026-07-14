Алсу рассказала, что готова к новым романтическим отношениям после развода

Артистка также призналась, что в начале семейной жизни чувствовала себя с супругом «как за каменной стеной». Он полностью взял на себя бытовые вопросы и заботу о ней. По ее словам, именно благодаря супругу она перестала активно гастролировать и работать в прежнем темпе.