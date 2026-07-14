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Сын на бабушке, миллионы в Дубае: беременная от Иракли модель идет под суд

Беременную от Иракли модель обвиняют в крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

Модель Екатерина Лукьянова, беременная от певца Иракли Пирцхалавы, оказалась в центре грандиозного скандала. Против девушки возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на крупные суммы. Обманутые ею люди начали массово обращаться в полицию. Об этом сообщает «СтарХит».

Как рассказала изданию знакомая семьи Елена Казанцева, Лукьянова вела сомнительные дела и втянула ее в «бизнес» по перепродаже шуб, выманив деньги, ради которых той пришлось взять кредит, но прибыли так и не вернула.

«Уверяла, что по 15 тысяч шуба стоит, но реальная стоимость была тысячи три рублей. Деньги я обратно так и не получила», — рассказала Елена.

Другой жертвой стала покупательница автомобиля. Как сообщается, Лукьянова взяла 900 тысяч рублей за продажу Mercedes, однако клиентка осталась и без машины, и без средств.

По словам Казанцевой, модель накопила огромные долги, тратила все заработанные сомнительным путем деньги в Дубае. «Слышала, она там что-то употребляла. Понятно, чем она там занималась. Деньги потратила исключительно на себя», — отметила знакомая семьи в разговоре с прессой.

Вдобавок модель бросила собственного сына на бабушку, ведь сама она с мальчиком «абсолютно никак не контактирует и делать этого не умеет», сообщает Елена. Теперь за обман и эгоизм Лукьяновой придется отвечать в суде.

Накануне Лукьянова создала платный канал, где пообещала поделиться подробностями скандальной истории с Ираклием. Кроме того, она заявила, что с 25 мая из-за своего положения постоянно находилась под капельницами в больницах.

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