Концерты рэпера Oxxxymiron* отменяют в Европе на фоне обвинений в педофилии

Концерты рэпера Мирона Федорова*, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron*, запланированные на 20 и 22 сентября в Дублине и Лондоне, отменены. Об этом сообщает Shot.
Организаторы направили зрителям уведомления, в которых сообщили, что решение об отмене было принято совместно с артистом и его менеджментом. При этом конкретные причины отмены выступлений в Великобритании и Ирландии не уточняются.
По данным Telegram-канала, концерт в Ирландии ранее переносили с мая на сентябрь. Отмечается, что часть отмен может быть связана с жалобами местных активистов после публичных обвинений в адрес музыканта в неподобающих отношениях с несовершеннолетними поклонницами.
Еще 15 мая Oxxxymiron* отменил несколько концертов в странах Европы на фоне обвинений в изнасиловании. Музыканта неофициально обвиняют в растлении несовершеннолетних. 23 мая должен был состояться концерт на Мальте, в Копенгагене — 14 июля, в Стокгольме — 16 июня, а 18 июня — в Осло.
Что известно о Федорове*, об обвинениях девушек и о доказательствах его вины — в материале «Вечерней Москвы».
*Включен в список иностранных агентов Минюста России.