Волгоградский «Каустик» готовится к новому сезону

Серьёзное усиление пришло из системы «Чеховских медведей»: в Волгоград переехали 19‑летние Никита Венедиктов и Егор Турунцев. С молодыми игроками подписаны долгосрочные соглашения — до 30 мая 2029 года сообщает пресс-служба ГК «Каустик». Статистика прошлого сезона подчёркивает потенциал новичков: Турунцев показал результат 160 из 210, Венедиктов — 50 из 108 в матчах молодёжной и высшей лиги. Для «Каустика» ставка на этих игроков — это инвестиция в будущее с расчётом на быстрый прогресс в условиях взрослого чемпионата.