В Новочеркасске продают торгово-складской комплекс за 55 млн рублей

В Новочеркасске выставили на продажу одноэтажное здание продовольственного и промтоварного магазина на улице Гагарина. Соответствующий лот опубликован на портале «Российского аукционного дома».
Общая площадь объекта составляет 909 кв. м, он расположен на одной из главных транспортных артерий города. Улица Гагарина переходит в Спуск Герцена и соединяет Новочеркасск с районами Хотунок, Восточный, Октябрьский, Соцгород, микрорайоном 9 и поселком Персиановский, а также ведет в города Шахты и Каменоломни. До железнодорожной станции Хотунок — 3 км, до железнодорожного вокзала Новочеркасск — 6 км. Расстояние до Ростова-на-Дону составляет 40 км, до Шахт — 45 км.
Как следует из лота, здание полностью готово к эксплуатации и оснащено электрическими сетями, системой вентиляции, горячим и холодным водоснабжением, отоплением, канализацией, видеонаблюдением, системой пожаротушения и сигнализацией. К зданию примыкает навес на металлических стойках. На территории имеется огороженная охраняемая парковка на 40 мест с бытовым помещением. Земельный участок под объектом площадью почти 3 тыс. кв. м находится в аренде до 8 сентября 2069 года.
Здание может использоваться под оптово-розничную базу, гипермаркет строительных и отделочных материалов, производственный склад, логистический терминал или сортировочный цех. Начальная стоимость объекта составляет 55 млн руб. Шаг повышения на торгах составляет 250 тыс. руб., понижения — 500 тыс. руб. Аукцион состоится 24 июля.