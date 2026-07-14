В Новочеркасске продают торгово-складской комплекс за 55 млн рублей

Общая площадь объекта составляет 909 кв. м, он расположен на одной из главных транспортных артерий города. Улица Гагарина переходит в Спуск Герцена и соединяет Новочеркасск с районами Хотунок, Восточный, Октябрьский, Соцгород, микрорайоном 9 и поселком Персиановский, а также ведет в города Шахты и Каменоломни. До железнодорожной станции Хотунок — 3 км, до железнодорожного вокзала Новочеркасск — 6 км. Расстояние до Ростова-на-Дону составляет 40 км, до Шахт — 45 км.