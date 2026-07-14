В попавшем под уголовное дело тамбовском дорожнике ввели наблюдение

Осенью 2025 года тамбовское УФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении гендиректора ДСУ-2 Романа Зудина. По версии следствия, при исполнении госконтракта на ремонт дороги в 2021—2022 годах фигурант предоставлял заказчику недостоверные документы, завышая стоимость работ. Из-за этого бюджету был причинен ущерб на сумму более 200 млн руб.