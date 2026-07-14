ФАС выдала предупреждения некоторым участникам топливного рынка

Отмечается, что Кировское УФАС России направило ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза», ООО «Кильмезьнефтепродукт» предупреждения в связи с изменением цен на бензин и дизтопливо, которые реализуются на АЗС под брендом «Движение». По оценке управления, изменение цен может быть экономически необоснованным.