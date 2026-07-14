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Спираль счастья и волшебное зеркало появятся в павильоне ЕАО на ВЭФ

Экспозиция региона расскажет о традициях, инвестиционных проектах и возможностях развития Еврейской автономной области.

Еврейская автономная область представит на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума необычные интерактивные элементы — вращающуюся спираль с золотыми надписями «счастье» и «согласие», а также «волшебное зеркало», которое позволит гостям примерить традиционные национальные костюмы.

Об этом сообщили организаторы выставки. Экспозиция ЕАО будет посвящена туристическому, промышленному, сельскохозяйственному и логистическому потенциалу региона.

По словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, «Улица Дальнего Востока» даёт регионам возможность показать, чем они гордятся, как видят своё будущее и какие возможности готовы предложить инвесторам и туристам.

В павильоне ЕАО гости смогут познакомиться с действующими промышленными проектами. В отдельной зоне расскажут о производстве железорудного концентрата и аэродромной техники, добыче брусита и графита, а также работе логистического центра.

Инвестиционный блок познакомит посетителей с проектами, которые находятся на стадии инициативы. С помощью интерактивных инструментов можно будет узнать об объёмах вложений, сроках реализации и мерах поддержки, а также увидеть, как развивается мастер-план Биробиджана.

«ЕАО — особое место на карте России, где уникальная история стала фундаментом развития региона, а богатое культурное наследие и традиции являются точкой притяжения гостей», — отметила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.

Отдельное внимание в павильоне уделят культуре региона. Посетители увидят исторические артефакты в витрине «Сокровищница культуры», познакомятся с туристическими маршрутами, смогут посетить мастер-классы по росписи сувениров и увидеть выступления творческих коллективов области.

XI Восточный экономический форум пройдёт 1−4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна участникам форума, а 5−7 сентября её смогут посетить все желающие.