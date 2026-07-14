Спираль счастья и волшебное зеркало появятся в павильоне ЕАО на ВЭФ

Инвестиционный блок познакомит посетителей с проектами, которые находятся на стадии инициативы. С помощью интерактивных инструментов можно будет узнать об объёмах вложений, сроках реализации и мерах поддержки, а также увидеть, как развивается мастер-план Биробиджана.