Спираль счастья и волшебное зеркало появятся в павильоне ЕАО на ВЭФ

Еврейская автономная область представит на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума необычные интерактивные элементы — вращающуюся спираль с золотыми надписями «счастье» и «согласие», а также «волшебное зеркало», которое позволит гостям примерить традиционные национальные костюмы.
Об этом сообщили организаторы выставки. Экспозиция ЕАО будет посвящена туристическому, промышленному, сельскохозяйственному и логистическому потенциалу региона.
По словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, «Улица Дальнего Востока» даёт регионам возможность показать, чем они гордятся, как видят своё будущее и какие возможности готовы предложить инвесторам и туристам.
В павильоне ЕАО гости смогут познакомиться с действующими промышленными проектами. В отдельной зоне расскажут о производстве железорудного концентрата и аэродромной техники, добыче брусита и графита, а также работе логистического центра.
Инвестиционный блок познакомит посетителей с проектами, которые находятся на стадии инициативы. С помощью интерактивных инструментов можно будет узнать об объёмах вложений, сроках реализации и мерах поддержки, а также увидеть, как развивается мастер-план Биробиджана.
«ЕАО — особое место на карте России, где уникальная история стала фундаментом развития региона, а богатое культурное наследие и традиции являются точкой притяжения гостей», — отметила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк.
Отдельное внимание в павильоне уделят культуре региона. Посетители увидят исторические артефакты в витрине «Сокровищница культуры», познакомятся с туристическими маршрутами, смогут посетить мастер-классы по росписи сувениров и увидеть выступления творческих коллективов области.
XI Восточный экономический форум пройдёт 1−4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Выставка «Улица Дальнего Востока» будет доступна участникам форума, а 5−7 сентября её смогут посетить все желающие.