Комсомольчанин отомстил бывшей, разбив ее машину камнем

40-летний мужчина пришел домой к бывшей девушке, и они поссорились. Мужчина вышел во двор, увидел машину бывшей возлюбленной и камнем разбил кузов транспортного средства. Потерпевшая оценила материальный ущерб в 213 тысяч рублей, общий ущерб по заключению технической экспертизы составил 270 тысяч рублей. Ущерб частично возмещен — на сумму около 80 тысяч рублей. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Суд также постановил взыскать в пользу потерпевшей 200 тысяч 800 рублей. Приговор вступил в законную силу.