Жители Красноярского края смогут принять участие в федеральном проекте «Нейроигры»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президентская платформа «Россия — страна возможностей» открыла прием заявок на новый федеральный проект «Нейроигры», направленный на развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий.
Участникам предстоит создавать игровые прототипы с использованием технологий искусственного интеллекта и предлагать решения на актуальные для страны темы. Проект является частью программы «Цифровой прорыв» и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Подать заявку могут жители Красноярского края в возрасте от 14 до 35 лет, имеющие опыт разработки игровых прототипов и навыки работы с нейросетями. Участвовать предстоит в командах от трех до пяти человек. Регистрация открыта до 17 августа.
Очный этап пройдет 27 августа в кластере видеоигр «Сколково». Команды получат задание непосредственно перед стартом и за восемь часов должны будут разработать рабочий прототип игры с возможностью протестировать ее основные механики.
Победителей проекта ждут денежные призы и подарки от организаторов, сообщается на сайте правительства Красноярского края.
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