Подземный пешеходный переход построят у Мамаева кургана в Волгограде к 2030 году

По условиям контракта, за эту сумму подрядчик должен провести комплекс инженерных изысканий, в том числе геологических, геодезических, экологических. После сделает проект и согласует его. Документация должна быть готова до ноября 2027 года. Строительство тоннеля пешеходного перехода у Мамаева кургана запланировали на 2028 — 2029 годы.