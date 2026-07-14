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Цирк в Краснодаре вернули в собственность государства для реконструкции

Минкультуры РФ завершит реконструкцию Краснодарского цирка.

Источник: Комсомольская правда

Здание цирка на пересечении улиц Рашпилевской и Головатого, которое более десяти лет находилось на балансе региона, официально возвращается в федеральную собственность, сообщили в пресс-службе администрации края.

История с передачей объекта в ведение «Росгосцирка» завершает многолетний цикл попыток региональной власти самостоятельно реконструировать аварийное здание. Напомним, цирк был передан краю в конце 2014 года в надежде на оперативный ремонт. Однако реализация проекта столкнулась с рядом трудностей: от пандемии до роста стоимости работ, которая в итоге достигла 7,3 млрд рублей. В 2023 году здание было закрыто для посетителей, а летом 2025 года региональные власти расторгли контракт с подрядчиком «Арагацстрой» из-за срыва графиков.

Возврат цирка в структуру федерального «Росгосцирка» призван решить проблему финансирования.