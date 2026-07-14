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В Волгограде подготовят проект подземного перехода на Мамаевом кургане

Проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане, который возведут к.

Проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане, который возведут к парку Победа и музею СВО, ищут в Волгограде. Победителю электронного аукциона предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию для строительства этого капитального объекта. Начальная цена контракта составляет более 17,1 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда». Основанием для проектирования тоннеля, как поясняется, стало постановление городской администрации от 26 июня текущего года о предоставлении на строительство этого объекта бюджетных инвестиций из городской казны. Подземный переход планируют построить в 2028—2029 годах.

Согласно технической документации, длина тоннеля будет порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров, а высота — не менее 2,3 метра. В ходе проектирования параметры, в частности ширина перехода и его высота, могут быть скорректированы с учетом расчетов пропускной способности. Вход в подземный пешеходный переход будет располагаться в районе остановки станции скоростного трамвая «Мамаев курган». Планируется не менее трех лестничных спусков в тоннель.

Ранее, отметим, предложение о строительстве подземного перехода на Мамаевом кургане, который является одним из самых посещаемых мест у туристов в Волгограде, уже озвучивалось. После строительства такого тоннеля наземный пешеходный переход на Мамаевом кургане планируют закрыть, а движение на этом участке проспекта Ленина сделать непрерывным.

Строительство мемориального комплекса героям СВО у подножия Мамаева кургана началось этой весной. Строители уже возвели здание музея, подвели к нему все коммуникации. В настоящее время уже ведется работа по подбору музейных экспонатов. В нескольких метрах от павильона установят памятник героям СВО, который изготовили в знаменитой мастерской Митрофана Грекова. В Волгограде особый статус этого мемориала был утвержден на законодательном уровне.

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