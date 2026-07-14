В Волгограде подготовят проект подземного перехода на Мамаевом кургане

Согласно технической документации, длина тоннеля будет порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров, а высота — не менее 2,3 метра. В ходе проектирования параметры, в частности ширина перехода и его высота, могут быть скорректированы с учетом расчетов пропускной способности. Вход в подземный пешеходный переход будет располагаться в районе остановки станции скоростного трамвая «Мамаев курган». Планируется не менее трех лестничных спусков в тоннель.