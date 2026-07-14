В Ростове-на-Дону усилили контроль за кондиционерами в автобусах

В Ростове-на-Дону усилили контроль за кондиционерами в общественном транспорте. По итогам прошлой недели выявили девять автобусов с неисправными системами кондиционирования, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
К транспортным компаниям, обслуживающим соответствующие маршруты, применены меры воздействия, предусмотренные контрактами.
За прошедшую неделю диспетчеры приняли 856 заявок, из которых 89 касались кондиционирования. Все замечания, связанные с технической неисправностью транспортных средств, устраняются перевозчиками.