Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии начали готовить школы к ударам беспилотников

В эстонских школах оклеивают окна пленками из-за инцидентов с дронами.

Источник: Комсомольская правда

Власти эстонского города Тарту начали оклеивать окна в школах специальной защитной пленкой. Это делается для того, чтобы обезопасить учеников и учителей от осколков стекла в случае возможных атак беспилотников. Данные меры были предприняты во время школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Об этом пишет RMF 24.

В первую очередь пленку наносят на стекла в тех школах, которые также используются в качестве бомбоубежищ. Власти пояснили, что такая пленка удерживает стекло целым даже при взрывной волне и не дает осколкам разлететься в стороны. Защиту устанавливают не только на окна классов, но и на остекление коридоров, которые ведут к укрытиям.

Городские власти Тарту планируют завершить все работы в образовательных учреждениях до конца текущего года. Следующим этапом станет укрепление окон в социальных и административных зданиях города. Эти мероприятия начнутся уже в следующем году, так как многие общественные постройки в Эстонии выполняют функцию защитных сооружений.

Поводом для таких мер послужили недавние инциденты в Тартуском уезде на юге страны. За последние несколько месяцев там неоднократно находили беспилотные летательные аппараты украинского производства. Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур уже подтвердил факт уничтожения украинского дрона-камикадзе в окрестностях Тарту.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше