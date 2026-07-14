В Эстонии начали готовить школы к ударам беспилотников

В первую очередь пленку наносят на стекла в тех школах, которые также используются в качестве бомбоубежищ. Власти пояснили, что такая пленка удерживает стекло целым даже при взрывной волне и не дает осколкам разлететься в стороны. Защиту устанавливают не только на окна классов, но и на остекление коридоров, которые ведут к укрытиям.