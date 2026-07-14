В Эстонии начали готовить школы к ударам беспилотников

Власти эстонского города Тарту начали оклеивать окна в школах специальной защитной пленкой. Это делается для того, чтобы обезопасить учеников и учителей от осколков стекла в случае возможных атак беспилотников. Данные меры были предприняты во время школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу. Об этом пишет RMF 24.
В первую очередь пленку наносят на стекла в тех школах, которые также используются в качестве бомбоубежищ. Власти пояснили, что такая пленка удерживает стекло целым даже при взрывной волне и не дает осколкам разлететься в стороны. Защиту устанавливают не только на окна классов, но и на остекление коридоров, которые ведут к укрытиям.
Городские власти Тарту планируют завершить все работы в образовательных учреждениях до конца текущего года. Следующим этапом станет укрепление окон в социальных и административных зданиях города. Эти мероприятия начнутся уже в следующем году, так как многие общественные постройки в Эстонии выполняют функцию защитных сооружений.
Поводом для таких мер послужили недавние инциденты в Тартуском уезде на юге страны. За последние несколько месяцев там неоднократно находили беспилотные летательные аппараты украинского производства. Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур уже подтвердил факт уничтожения украинского дрона-камикадзе в окрестностях Тарту.