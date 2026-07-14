В 2026 году из Красноярского края в путешествия отправились 115 собак и кошек

С начала 2026 года из Красноярского края за границу с хозяевами выехали 115 собак и кошек. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по краю. В разгар сезона отпусков специалисты напомнили владельцам питомцев о требованиях при их перевозке.