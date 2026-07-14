Более 19 тысяч юных нижегородцев приняли участие в программах детских технопарков «Кванториум»

«Этот год показал, что наша главная сила — в людях. В горящих глазах детей, которые не боятся сложных задач, и в профессионализме наставников, готовых делиться своим опытом. Каждый проект, каждое занятие — это доказательство того, что мы вместе формируем новое поколение инженеров!», — заявила директор детского технопарка «Кванториум» Светлана Александровна Непокорова.