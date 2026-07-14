Более 19 тысяч юных нижегородцев приняли участие в программах детских технопарков «Кванториум»

Более 19 тысяч школьников приняли участие в образовательных мероприятиях стационарных и мобильных площадок технопарков «Кванториум» в течение 2025−2026 учебного года. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Как пояснили в минобре, обучающиеся достигли 300 личных и командных побед на соревнованиях различного уровня. Для школьников Нижегородской области было организовано свыше 150 квестов, мастер-классов и профориентационных встреч, а мобильный технопарк совершил более 180 выездов в муниципалитеты региона.
География проекта охватила 12 агломераций (включая Сеченовский, Тоншаевский, Пильнинский, Дзержинск и Нижний Новгород), где обучение прошли 2736 человек из 31 образовательной организации. По итогам года обучающимися создано более 250 проектных решений.
В рамках соглашения с ГУ МЧС России по Нижегородской области школьники посетили ознакомительные экскурсии в пожарно-спасательных частях Уренского муниципального округа, Володарска и Дзержинска. Также на базе детского оздоровительного центра «Лазурный» организована профильная смена «Город мечты-Лазурный».
Для поддержания качества образовательных инициатив кадровый потенциал сети был значительно укреплен. отмечают в технопарке. Квалификацию повысили 38 педагогов, еще более 40 специалистов поделились опытом в сетевом сообществе.
«Этот год показал, что наша главная сила — в людях. В горящих глазах детей, которые не боятся сложных задач, и в профессионализме наставников, готовых делиться своим опытом. Каждый проект, каждое занятие — это доказательство того, что мы вместе формируем новое поколение инженеров!», — заявила директор детского технопарка «Кванториум» Светлана Александровна Непокорова.
Высокую оценку работе технопарка дал и министр образования региона Михаил Пучков:
«Для нас принципиально важно, чтобы знания, полученные детьми в “Кванториуме”, сразу находили практическое применение. Сегодня наши школьники разрабатывают проекты, которые завтра станут основой для модернизации предприятий Нижегородской области. Мы видим прямой запрос от региональной промышленности на таких мотивированных специалистов, и наша сеть технопарков успешно работает в этом направлении».