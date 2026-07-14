Рецидивист из ЕАО обокрал спящих собутыльников и перевёл себе их деньги

Как сообщили в ГУ МВД России по ЕАО, по версии следствия, фигурант находился в гостях у знакомых и распивал с ними спиртные напитки. Дождавшись, пока хозяева уснут, злоумышленник похитил два ноутбука, фотоаппарат и два мобильных телефона. Кроме того, через мобильное приложение одного из украденных гаджетов он получил доступ к банковскому счету потерпевшей и перевёл на свой счёт почти 13 тысяч рублей. После этого подозреваемый скрылся в Хабаровске, где продал два ноутбука своей знакомой за пять тысяч рублей. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество спрятал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. Следователем возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские принимают меры по возвращению похищенного законным владельцам.