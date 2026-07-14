Малыша-путешественника вернули в море из реки Раздольной

Молодой тюленёнок, проплывший около 120 километров вверх по течению реки Раздольной, благополучно возвращён к сородичам. Операцию по спасению провели местные жители и волонтёры реабилитационного центра «Тюлень».
Детёныш ларги весом около 25 килограммов родился в 2026 году. Специалисты полагают, что зверь увлёкся охотой в Амурском заливе и незаметно для себя поднялся далеко вверх по течению. В итоге он оказался в спокойной заводи, где его и заметили рыбаки. Сначала они приняли животное за выдру, но быстро поняли, что это тюлень. Мужчины назвали его Вегас — пол зверя был неизвестен.
Местные жители около недели наблюдали за тюленёнком, подкармливали его свежей рыбой и даже дали ему кличку. Животное доверчиво брало угощение прямо с рук — поведение, опасное для дикого зверя. Рыбаки обратились за консультацией в реабилитационный центр «Тюлень», а затем на выручку выехали волонтёры дайвинг-центра «Море воды».
Спасатели аккуратно поймали ларгу сачком. Тюленёнок почти не сопротивлялся и спокойно перенёс дорогу до Владивостока, устроившись на заднем сиденье автомобиля. Затем его пересадили на катер и доставили к месту обитания сородичей.
Этот случай — редкая и трогательная история удачного возвращения дикого животного в родную стихию. Специалисты напоминают: если вы нашли тюленя на берегу или в реке, не пытайтесь помочь ему самостоятельно — лучше сразу звоните в реабилитационный центр «Тюлень».
Нельзя кормить животных, поить, гладить или пытаться вернуть их в воду без консультации со специалистами. Неправильные действия могут навредить. Благодаря грамотным действиям рыбаков и волонтёров у Вегаса теперь есть шанс на долгую и безопасную жизнь в море.