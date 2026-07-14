Малыша-путешественника вернули в море из реки Раздольной

Детёныш ларги весом около 25 килограммов родился в 2026 году. Специалисты полагают, что зверь увлёкся охотой в Амурском заливе и незаметно для себя поднялся далеко вверх по течению. В итоге он оказался в спокойной заводи, где его и заметили рыбаки. Сначала они приняли животное за выдру, но быстро поняли, что это тюлень. Мужчины назвали его Вегас — пол зверя был неизвестен.