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Более 7 тысяч мальков сибирского осетра выпустили в Енисей в рамках реконструкции моста на трассе Саяны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты краевого управления автомобильных дорог провели компенсационное зарыбление Енисея в рамках реконструкции моста через реку Сейба. Работы ведутся на 211-м километре трассы Саяны в Курагинском округе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты краевого управления автомобильных дорог провели компенсационное зарыбление Енисея в рамках реконструкции моста через реку Сейба. Работы ведутся на 211-м километре трассы Саяны в Курагинском округе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В воды Енисея выпустили 7727 мальков сибирского осетра. Молодь весом около 7 граммов доставили к месту выпуска на катере и аккуратно выпустили в середине реки в районе деревни Пристань. Этот участок выбран специалистами с учетом его особой значимости для водных биоресурсов: здесь проходят миграционные пути многих видов рыб.

В министерстве транспорта края сообщили, что все обязательства по компенсационному зарыблению на текущий сезон выполнены в полном объеме. Всего в Енисей в этом году выпущено почти 8 тысяч особей молоди сибирского осетра.