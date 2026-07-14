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МИД РФ: Фейк о «выездных визах» создали для искусственной паники

Информация о том, что в России могут ввести ограничения на выезд граждан за границу, является ложью, разработанной для создания искусственной паники. Об этом во вторник, 14 июля, заявили в МИД РФ.

Информация о том, что в России могут ввести ограничения на выезд граждан за границу, является ложью, разработанной для создания искусственной паники. Об этом во вторник, 14 июля, заявили в МИД РФ.

— Иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство фальшивку о «выездных визах». Со слов «анонимных источников», якобы планируется ввести ограничения на выезд российских граждан за границу, а в недружественные страны можно будет ездить только группами, — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что данная информация является «ложью от начала и до конца». Ее оперативно, в день вброса, опроверг официальный представитель российского министерства.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что фейк имеет давнюю историю: недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет.

Недавно появилась информация о том, что Европейская комиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Могут ли одобрить такое ограничение, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.