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Охотника за золотом задержали в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали охотника за золотом — серия квартирных краж произошла в Целиноградском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По данным следствия, злоумышленник проникал в частные дома, похищая золотые украшения и деньги.

Преступления были совершены в селах Караоткель, имени Рахымжана Кошкарбаева и Коянды.

Общий ущерб потерпевшим превысил 3,2 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.

Им оказался временно неработающий житель Астраханского района.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.