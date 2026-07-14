Охотника за золотом задержали в Акмолинской области

По данным следствия, злоумышленник проникал в частные дома, похищая золотые украшения и деньги.
Преступления были совершены в селах Караоткель, имени Рахымжана Кошкарбаева и Коянды.
Общий ущерб потерпевшим превысил 3,2 млн тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого.
Им оказался временно неработающий житель Астраханского района.
Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.