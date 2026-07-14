«Кубок Семь Футов 2026» во Владивостоке собрал 400 яхтсменов на Амурском заливе

Во Владивостоке завершилась традиционная регата «Кубок Семь Футов 2026» (9+), которая проходила с 7 по 12 июля на акватории Амурского залива. Почти 400 участников из Приморского и Хабаровского краев, а также с Сахалина боролись за победу в юношеских и крейсерских классах. Об этом пишет «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.