Посетители Ростовского зоопарка обеспокоились состоянием белого медведя

Посетители Ростовского зоопарка обеспокоились состоянием здоровья белого медведя. Горожан напугали пятна на шерсти и условия содержания животного в жаркий период. Однако администрация зоопарка пояснила, что изменения внешнего вида связаны с естественной линькой. Об этом они написали в соцсетях зоосада.
В сообщении сказано, что для белых медведей в зоопарке созданы условия, соответствующие требованиям содержания хищников в неволе. Вода в бассейне охлаждается до температуры не выше +15 градусов, построен вольер с генератором льда, создающим снег даже в жару, оборудованы теневые навесы и внутреннее помещение с охлаждением.
Рацион животных включает замороженные овощи, рыбу и мясо, что помогает переносить высокие температуры. Качество условий подтверждается и тем, что медведи регулярно приносят потомство. А в условиях, угрожающих жизни, животные не размножаются.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!