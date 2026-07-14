Посетители Ростовского зоопарка обеспокоились состоянием белого медведя

В сообщении сказано, что для белых медведей в зоопарке созданы условия, соответствующие требованиям содержания хищников в неволе. Вода в бассейне охлаждается до температуры не выше +15 градусов, построен вольер с генератором льда, создающим снег даже в жару, оборудованы теневые навесы и внутреннее помещение с охлаждением.