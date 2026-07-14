Как присваивают звание «Лучший педагог»: что изменилось

обобщение педагогического опыта (авторские программы, учебно-методические комплексы, выписки протоколов к ним (при наличии), семинары, конкурсы, круглые столы, фестивали, в которых участвовал педагог, обобщение и распространение передового педагогического опыта); исследовательская деятельность (публикации статей по результатам научных исследований, сведения о творческих отчетах, выступлениях на научно-практических конференциях); материалы по реализации образовательных и педагогических проектов (при наличии); экспертная или проектировочная деятельность педагога, участие в съемках телевизионных уроков (сертификаты, справки или приказы, ссылка на телевизионный урок, подтверждающие участие в экспертных и рабочих группах, съемках телевизионных уроков); документы (материалы) по направлениям воспитательной работы и внеурочной деятельности (материалы по проекту «Читающая школа», единой воспитательной программе «Адал азамат», концепциям «Таза Қазақстан», «Закон и порядок», по профориентационной работе, по экологическому, трудовому, нравственному воспитанию и взаимодействию с родителями); волонтерская деятельность, участие в благотворительных мероприятиях за последние три года (регулярное размещение информации на интернет-ресурсах и в социальных сетях, бесплатное обучение детей — прикрепить подтверждающие документы (материалы), ссылки в цифровой системе министерства).