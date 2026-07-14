Команда из Красноярского края вышла в финал «Зарницы 2.0»

В Красноярском крае подвели итоги окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Соревнования проходили на территории регионального центра патриотического воспитания «Юнармия». В них участвовали 20 отрядов из 10 регионов Сибири — всего 200 человек в возрасте от 11 до 13 лет и от 18 до 23 лет. [caption id= «attachment_371257» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Движение Первых[/caption] Ребята соревновались по семи направлениям: командир, связист, военкор, инженер-сапер, медик, штурмовик и оператор беспилотных аппаратов. Также команды проходили испытания по тактической медицине, огневой и тактической подготовке, выживанию в экстремальных условиях, маскировке позиций и другим дисциплинам. Красноярский край в финале представит команда «Звезда БСШ» из Эвенкийского округа. Она выступит в старшей и средней возрастных категориях. В средней группе отряд занял второе место окружного этапа. [caption id= «attachment_371256» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Движение Первых[/caption] Победителем в средней возрастной категории стал отряд «Барс Воин» из Кемеровской области — Кузбасса, третье место заняли «БригаТОПчики» из Алтайского края. В специальной категории первое место у команды «Экипаж НТЭТ ВОИН» из Кузбасса, второе — у отряда «ВОИН 2025» из Алтайского края, третье — у «ОАТК» из Омской области. Напомним, что в Красноярске и Бородино обновят два молодежных центра.