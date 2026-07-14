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В Усть-Куте двое парней угнали «Ниву», вскрыв её отвёрткой

Автомобиль нашли без повреждений, подозреваемых задержали, машину вернули владельцу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля.

— В дежурную часть обратился местный житель — он оставил «Ниву» возле дома на улице Горького, а на следующий день машины на месте не оказалось, — сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты осмотрели территорию, опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения.

Спустя несколько часов угнанный внедорожник без видимых повреждений нашли в районе дома на улице Зверева.

Подозреваемых задержали. Они пояснили, что, гуляя по городу, решили покататься: вскрыли машину отвёрткой, завели «с толкача» и угнали.

Ведётся проверка, автомобиль возвращён владельцу.

Полиция напоминает: не оставляйте машины незапертыми, используйте охранные системы и паркуйтесь в зоне видимости камер.