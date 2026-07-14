Актриса Виктория Исакова почтила память мужа Юрия Мороза в годовщину его смерти

Актер и режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля 2025 года. Его вдова, артистка Виктория Исакова, почтила его память в годовщину трагедии.
В личном блоге актриса опубликовала архивный снимок супруга и оставила трогательное послание.
— Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной, — написала Исакова.
Актриса на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой призналась, что та помогла ей пережить смерть мужа. По словам Исаковой, Алентова сказала ей: «Всегда выходи на сцену, что бы ни было. Сцена тебя спасет».
Причиной смерти режиссера стал рак поджелудочной железы — постановщик два года боролся с онкологией.
Церемония прощания с режиссером состоялась утром 16 июля 2025 года в Большом траурном зале столичной Центральной клинической больницы № 1. Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Во время борьбы с онкологией его поддерживала семья: жена, дочери Дарья и Варвара, внучка Аня — все были рядом.