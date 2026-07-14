В Волгограде до семи возросло количество задерживающихся авиарейсов

С 3:00 на 10:45 отложено прибытие рейса № DP 6967 «Победы» из Москвы и Ульяновска. С 9:05 на 10:35 смещён ещё один московский рейс № 6965 этой же компании. С 11:05 на 15:05 отложено приземление рейса № FV 6946 «России» из Еревана. С 14:40 на 15:30 скорректировано приземление московского рейса № 6969 «Победы».