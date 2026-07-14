Трехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в 2026 году

Рабочая неделя перед Новым годом в 2026 году будет совсем короткой — всего три дня, сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
Нижегородцы и их соотечественники выйдут на работу 28, 29 и 30 декабря, а затем отправятся на каникулы с 31 декабря по 10 января включительно. Новогодний отдых продлится почти две недели — 11 дней.
Кстати, еще один дополнительный выходной будет у жителей страны осенью. День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году приходится на среду, поэтому в середине недели получится немного отдохнуть.
Напомним, сегодня в Нижним Новгороде ожидаются дожди. Воздух прогреется до +25 градусов.