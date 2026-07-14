Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев в 2026 году

Новогодне каникулы продлятся почти две недели.

Источник: Живем в Нижнем

Рабочая неделя перед Новым годом в 2026 году будет совсем короткой — всего три дня, сообщил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

Нижегородцы и их соотечественники выйдут на работу 28, 29 и 30 декабря, а затем отправятся на каникулы с 31 декабря по 10 января включительно. Новогодний отдых продлится почти две недели — 11 дней.

Кстати, еще один дополнительный выходной будет у жителей страны осенью. День народного единства, который отмечается 4 ноября, в этом году приходится на среду, поэтому в середине недели получится немного отдохнуть.

Напомним, сегодня в Нижним Новгороде ожидаются дожди. Воздух прогреется до +25 градусов.