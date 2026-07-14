Огонь и вода. Эксперты рассказали о техниках летней безопасности

Волгоградское лето в самом разгаре: дети наслаждаются каникулами, взрослые радуются отпускам. Увы, но именно эта счастливая пора таит в себе массу опасностей. Что нужно знать, чтобы не испортить себе самый жаркий период года, узнавал журналист «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
Чтобы не клюнул красный петух.
Костры туристов и шашлыки на дачах — верная примета июля. Но спасатели призывают к осторожности.
«В 2026 г. за полгода случилось на 24% меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом число погибших выросло на 22%, — сообщил зам. начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Эльдар Киреев. — На 52 пожарах в жилом секторе погибло 58 человек. Чаще всего возгорания случаются ночью в частных домах, при этом возраст основной массы погибших — от 66 до 80 лет».
Спасатели объясняют: в большинстве случаев беда происходит из-за неосторожного обращения с огнём: непотушенных окурков, курения в постели, разведения костров вблизи строений, сушки вещей над плитой или на электроприборах, использования неисправных электроприборов.
Важно, что пока в регионе не введён особый противопожарный режим, но периодически объявляется высокая пожарная опасность. Так, на текущей недели в эпицентре рисков находились Урюпинский, Нехаевский, Новониколаевский, Еланский, Киквидзенский, Даниловский, Михайловский, Серафимовичский, Кумылженский, Фроловский, Ольховский, Суровикинский, Чернышковский, Котельниковский, Октябрьский районы, все северо-восточные и юго-восточные районы региона, Волгоград и Волжский.
В случае ЧС звонить нужно по телефонам 01, с мобильных телефонов — 101 или 112.
Спасатели также сообщили, что сейчас можно установить дома автономный пожароизвещатель, который будет сигнализировать в случае пожарной опасности. Подробности можно узнать в центре социальной защиты по месту жительства.
Взрослым — не расслабляться!
Официальные пляжи уже открыты в Волгограде и Волжском, действуют они и в области. Вместе с ними волгоградцы массово купаются и на неофициальных. Специалисты призывают к особой осторожности родителей с детьми: отдых у воды требует повышенного внимания взрослых.
«Важно понять, что ребёнок совершенно не осознаёт водной опасности, — объясняет врач Марина Никишина. — Захлебнуться он может за считанные секунды, причём не обязательно на большой глубине. Он даже не поймёт, что происходит, и кричать не будет — просто может не успеть. В моей практике был и случай травмы позвоночника, когда ребёнок неудачно упал и перевернулся из-за нахлынувших сильных волн».
Ещё более бдительным надо быть, если вы выезжаете с ребёнком на лодке.
«С начала 2026 года зарегистрировано 27 происшествий на воде, погибли 25 человек, включая ребёнка, — сообщила зам. начальника оперативного отдела Аварийно-спасательной службы Волгоградской области Наталия Пшеничкина. — ЧП чаще всего происходит из-за того, что судоводители превышают скорость, не соблюдают навигационные знаки, устраивают стоянку в запрещённых местах, опасно маневрируют и т. д.».
Избегаем травм.
И ещё о детях. В облздраве напомнили: детский травматизм летом возрастает примерно на 20%. Основные причины — это падения с деревьев, велосипедов, самокатов, роликов и из окон. Всеми силами такое надо предотвращать.
"Упав с дерева, ребёнок может получить черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, повреждения шейного и грудного отделов позвоночника, переломы рёбер, грудины и костей таза, а также ушибы и разрывы внутренних органов, открытые и закрытые переломы конечностей, ссадины, гематомы и вывихи, — объяснил детский врач-травматолог-ортопед высшей категории, зам. главврача по детству Волгоградской клинической больницы СМП № 7 Валерий Яковлев. — Падения с велосипеда часто сопровождаются переломами предплечий и ключиц, ушибами и растяжениями.
После падения оцените, можно ли справиться своими силами или стоит обратиться в травмпункт. Если ребёнок жалуется на боли в груди, затруднённое дыхание, тошноту, головокружение, если у него есть отёки или деформированы конечности — обязательно обратитесь за помощью".
Врач советует непременно купить ребёнку антитравматическую экипировку: шлем, перчатки, наколенники. А если вы выезжаете куда-то вместе, положите в рюкзак аптечку с бинтом, перекисью водорода, чистой тканью и обезболивающим лекарством.
Полезно знать.
С 1 марта 2026 г. вступили в силу новые правила для маломерных судов. Вот некоторые:
Индивидуальные спасательные средства должны быть на членах экипажа, даже если судно стоит на якоре.
Кататься на гидроциклах теперь можно только в светлое время суток.
Дети должны находиться на судне с сопровождающим, но им не может быть его водитель.