Огонь и вода. Эксперты рассказали о техниках летней безопасности

«В 2026 г. за полгода случилось на 24% меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года, но при этом число погибших выросло на 22%, — сообщил зам. начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Эльдар Киреев. — На 52 пожарах в жилом секторе погибло 58 человек. Чаще всего возгорания случаются ночью в частных домах, при этом возраст основной массы погибших — от 66 до 80 лет».