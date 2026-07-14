Воронежская облдума продолжит организовывать и показывать выставки

— Такие проекты объединяют общество. Кто-то живет со своей бедой, а это возможность побыть рядом с таким же, поделиться, как кто переживает такое непростое время. Кроме того, многие выставки позволяют не забывать свою историю. А на примере соседнего государства мы видим, к чему это привело, — пояснил Юрий Матузов.