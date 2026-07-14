Воронежская облдума продолжит организовывать и показывать выставки

Помимо законодательной деятельности Воронежская облдума усиливает и внепарламентские направления. Одно из важнейших — проведение различных выставок.
В новом созыве в парламентском центре облдумы уже прошло несколько выставок, сообщил на пресс-конференции спикер заксобрания Юрий Матузов. В частности, показывали портреты родственников бойцов, героически погибших в ходе спецоперации, фотографии донецких военных корреспондентов, хронику украинских терактов и проект к 120-летию российского парламентаризма.
По словам Юрия Матузова, каждая выставка имела успех и была востребована. Проекты охватили многие городские и сельские школы через экскурсии. А выставка про героев уже проехала почти по всем районам области.
— Такие проекты объединяют общество. Кто-то живет со своей бедой, а это возможность побыть рядом с таким же, поделиться, как кто переживает такое непростое время. Кроме того, многие выставки позволяют не забывать свою историю. А на примере соседнего государства мы видим, к чему это привело, — пояснил Юрий Матузов.
Спикер подчеркнул, что эта работа будет обязательно продолжена на постоянной основе, в том числе есть идеи по расширению такого формата.