В Канске у красноярца изъяли 294 наркозакладки

По данным полиции, ранее судимый мужчина приехал в Канск на междугороднем автобусе. Его задержали днем на выходе из автовокзала сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время досмотра у него в сумке нашли 44 маленьких свертка, обмотанных изолентой, и 5 крупных. Внутри больших свертков оказались еще 250 доз. Экспертиза показала, что в упаковках находился метадон общей массой более 37,5 грамма.