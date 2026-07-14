Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канске у красноярца изъяли 294 наркозакладки

В Канске полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков.

В Канске полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным полиции, ранее судимый мужчина приехал в Канск на междугороднем автобусе. Его задержали днем на выходе из автовокзала сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Во время досмотра у него в сумке нашли 44 маленьких свертка, обмотанных изолентой, и 5 крупных. Внутри больших свертков оказались еще 250 доз. Экспертиза показала, что в упаковках находился метадон общей массой более 37,5 грамма.

В отношении красноярца возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Суд отправил его под стражу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дела.