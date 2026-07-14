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Минтранс РФ: необходимо усилить безопасность флота в Азово-Черноморском бассейне

Министерство транспорта России сообщило о принятии мер по обеспечению безопасности грузовых перевозок в Азовском море в условиях участившихся вражеских атак. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Министерство транспорта России сообщило о принятии мер по обеспечению безопасности грузовых перевозок в Азовском море в условиях участившихся вражеских атак. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Судовладельцы отрабатывают способы защиты флота, капитаны портов совершенствуют управление движением и сокращают время обработки судов. При необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

Азово-Черноморский бассейн входит в число крупнейших в стране по объему перевалки: в январе-июне 2026 года на его долю пришлось около 29% общероссийского портового грузооборота.