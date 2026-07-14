На Солнце необычное спокойствие: ждать ли бури после затишья

Европейский аппарат Solar Orbiter зашел с обратной стороны Солнца, что позволило ученым увидеть звезду практически целиком. Однако вместо ожидаемых бурь исследователи наблюдают удивительное затишье. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Как сообщают ученые, с невидимой с Земли стороне сохраняются активные области 4478 и 4479. Но если гигантская группа 4478, поражавшая масштабами две недели назад, сильно сдала и может угаснуть до возвращения к Земле, то 4479 еще держится. Впрочем, активности нет ни в одном из центров. Высокочувствительные рентгеновские детекторы Solar Orbiter упорно молчат.
«Вообще удивительно, но в этом солнечном цикле не было ни одного по-настоящему активного летнего периода. Всё время какое-то затишье», — сообщили в лаборатории.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце уже в 2028—2031 годах.