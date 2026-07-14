На Солнце необычное спокойствие: ждать ли бури после затишья

Как сообщают ученые, с невидимой с Земли стороне сохраняются активные области 4478 и 4479. Но если гигантская группа 4478, поражавшая масштабами две недели назад, сильно сдала и может угаснуть до возвращения к Земле, то 4479 еще держится. Впрочем, активности нет ни в одном из центров. Высокочувствительные рентгеновские детекторы Solar Orbiter упорно молчат.