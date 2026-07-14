Как предприятия ЮФО и новых регионов выступили на выставке в Екатеринбурге

Два завода вообще построят с нуля: это предприятия по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Общие капиталовложения оцениваются в 2,3 миллиарда рублей, в итоге появится 350 вакансий. Завод компании «Авангард Юг» в Краснодаре будет выпускать оконные, дверные и фасадные системы, витражные и раздвижные конструкции, входные группы, офисные перегородки. Реализовать проект намерены в течение четырех лет. Сырье будет перерабатываться на месте. Вторую индустриальную площадку построит компания «Современные стекольные технологии» в Динском районе. Ее мощность составит шесть тысяч тонн готовой продукции в год. Сырье будут поставлять российские производители. В крае сейчас возводят очень много жилья, поэтому целесообразно иметь под боком производство, которое полностью обеспечит потребности в остеклении и профиле.