Как предприятия ЮФО и новых регионов выступили на выставке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «Иннопром». Южные регионы на этом крупнейшем индустриальном форуме выглядели очень достойно, подписав важные соглашения, которые положительно скажутся на экономике.
Серфинг в степи.
Начнем с Ростовской области, делегация которой поработала на Урале по-настоящему ударно.
— «Иннопром» — это не просто выставочная площадка, а пространство, где формируется промышленная политика будущего. Задача — найти партнеров, которые станут частью технологических цепочек наших предприятий, и закрепить договоренности, дающие старт новым инвестиционным проектам. Уверен, что подписанные соглашения позволят привлечь в экономику дополнительные средства и создать новые рабочие места. Участие в «Иннопроме» — важный этап укрепления технологического суверенитета, — подчеркнул министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
Так, заключено соглашение о сотрудничестве между министерствами промышленности и энергетики Ростовской и Омской областей. Стороны намерены обмениваться опытом внедрения роботизированных комплексов, создания индустриальных парков и привлечения капитала. Предприятия получат новые возможности для налаживания прямых поставок продукции и поиска партнеров. Аналогичный документ с Воронежской областью подписали на пять лет. Особое внимание будет уделено развитию индустриальных и технопарков. Ожидается, что соглашение поспособствует заключению между фирмами двух регионов не менее трех новых контрактов.
Также на Урале объявили о создании Таганрогским котлостроительным заводом «Красный котельщик» производства насосных агрегатов. Инвестпроект предусматривает вложение более 400 миллионов рублей в запуск специализированного участка, закупку станков и обучение персонала. Вследствие этого появятся десятки рабочих мест. Продукция будет востребована в энергетике, в частности на тепловых и атомных электростанциях.
Результатом одной договоренности станет создание производственного комплекса по выпуску парфюмерно-косметологической продукции в Азове с ориентировочным объемом инвестиций более 750 миллионов рублей. Новое предприятие станет выпускать до 14 миллионов единиц продукции в год, включая крем, масло, лосьоны, сыворотки, шампуни и солнцезащитные средства. Это около 175 новых рабочих мест.
Отдельно отметим, что на выставке подвели итоги всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Грант в размере миллион рублей получил проект из Ростовской области «Искусственная волна для серфинга Vertigo Sports». Житель столицы региона Александр Ищенко разработал и запатентовал установку, генерирующую волны, которая потребляет в десять раз меньше электроэнергии, чем зарубежные аналоги. Команда проекта приступает к серийному производству волногенераторов. В будущем донские изобретатели планируют построить многофункциональный центр водного экшен-спорта.
— Авторы проекта доказали, что спорт может быть не только увлекательным, но и доступным даже вдали от океанского побережья благодаря качественным инженерным решениям. Задача — продолжать поддерживать проекты, которые вовлекают людей в активный образ жизни и формируют современную спортивную культуру, — сказал замгубернатора Игорь Сорокин.
Дронный зал.
В Краснодарском крае вложат 900 миллионов рублей в два предприятия по выпуску упаковочных материалов. 60 процентов местного пищевого и перерабатывающего производства уже обеспечено местной упаковкой. Ее изготавливают около 50 предприятий. Как сообщает пресс-служба администрации Кубани, компания «СФТ Групп» модернизирует производство гофроупаковки в Тимашевском районе. К 2031 году она планирует выйти на мощность 110 миллионов квадратных метров в год, а также расширить ассортимент. А «ЛИГА-ПАК» увеличит выпуск на 30 процентов. В результате будет создано 25 рабочих мест в Динском районе.
Два завода вообще построят с нуля: это предприятия по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Общие капиталовложения оцениваются в 2,3 миллиарда рублей, в итоге появится 350 вакансий. Завод компании «Авангард Юг» в Краснодаре будет выпускать оконные, дверные и фасадные системы, витражные и раздвижные конструкции, входные группы, офисные перегородки. Реализовать проект намерены в течение четырех лет. Сырье будет перерабатываться на месте. Вторую индустриальную площадку построит компания «Современные стекольные технологии» в Динском районе. Ее мощность составит шесть тысяч тонн готовой продукции в год. Сырье будут поставлять российские производители. В крае сейчас возводят очень много жилья, поэтому целесообразно иметь под боком производство, которое полностью обеспечит потребности в остеклении и профиле.
Соглашение с Федеральным центром беспилотных авиационных систем позволит создать инфраструктуру для проектирования, испытаний и серийного выпуска дронов. Краснодарский бизнес получит доступ к методической поддержке и единым стандартам, а также к дополнительным мерам поддержки. В новом научно-производственном центре «Техносфера» появился первым резидент, это производитель двигателей для БПЛА.
— Беспилотники активно применяются во многих сферах нашей жизни: в сельском и лесном хозяйствах, а также в поисково-спасательных операциях. Учитывая потребность в развитии этих отраслей, мы открываем центр «Техносфера», который объединит научное сообщество, промышленные предприятия и образовательные организации на региональном уровне. Сегодня на Кубани функционируют 11 предприятий, которые разрабатывают и выпускают современные БПЛА и комплектующие к ним. Все они рассматриваются как потенциальные резиденты нового центра, — рассказал вице-губернатор Александр Руппель.
По итогам форума Краснодарский край заключил инвестсоглашения на 3,65 миллиарда рублей.
Показали товар лицом.
Предприятия Донбасса представили на «Иннопроме» образцы черной и цветной металлургии, машиностроения, арматуры для топливно-энергетического комплекса и, конечно, не имеющие аналогов фирменные продукты, например, луганское мороженое по рецепту 1929 года.
Индустриальные компании из новых регионов страны хорошо известны в Екатеринбурге, так как участвуют в выставке уже в четвертый раз. В этом году Луганщину представляют семь предприятий машиностроительной, металлургической и агропромышленной сферы. Внимание посетителей привлекла продукция луганского завода «Маршал», его гигантские задвижки диаметром 800 сантиметров и краны, выполненные в технологии «металл по металлу», способные выдерживать экстремальную температуру до +550 градусов Цельсия. В прошлом году предприятие получило государственную субсидию, что позволило закупить 40 единиц нового современного оборудования, включая робототехнический комплекс и станки с числовым программным управлением. Производительность увеличилась на 50 процентов, а на заводе теперь работают 650 человек.
Большую заинтересованность участники выставки проявили к продукции северодонецкого предприятия «Энергостандарт». Это одна из самых молодых промышленных организаций ЛНР: компания была образована в 2022 году, сразу после освобождения Северодонецка от ВСУ. Основная специализация — выпуск клапанов для тепловых электростанций. В 2024 году предприятие получило льготный заем в размере десяти миллионов рублей от Фонда развития промышленности ЛНР на пополнение запасов сырья, что обусловило стабильную работу и расширение производства.
На выставке Владислав Варшавский и его коллега — министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Евгений Соколов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие промышленной межрегиональной кооперации. Заключено также соглашение о сотрудничестве в промышленности профильные министерства Республики Башкортостан и ЛНР.
Делегацию Донецкой Народной Республики возглавил председатель регионального правительства Андрей Чертков.
«Основа экспозиции нашего стенда — интерактивный каталог предприятий ДНР, который позволяет инвестору получить информацию о любом интересующем его производстве в два клика. Сегодня у нас работает порядка 250 предприятий различных отраслей промышленности, каждый год мы запускаем и восстанавливаем новые. И для нас очень важно, чтобы о них узнала вся Россия, а также наши партнеры за рубежом», — отметил он.
В Екатеринбурге предприятия и компании из ДНР продемонстрировали передовые решения в области энергетического машиностроения, инновационные разработки в сфере светотехники и высококачественные строительные материалы.
Министерство промышленности и торговли ДНР подписало соглашения о сотрудничестве сразу с пятью регионами.