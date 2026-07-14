Эксперты рассказали, может ли чат-бот заменить психолога

Стандартные чат-боты запрограммированы соглашаться с собеседником. Но в терапии, напоминает профессор Стэнфорда, специалист по ИИ Ник Хабер, иногда необходимо мягко возражать и замечать то, что пользователь не говорит прямо. В 2025 году его команда протестировала специализированных «ботов-психологов» и выяснила: по безопасности и уместности они уступают даже обычным моделям. Так, в одном из тестов бот не распознал скрытые признаки суицидальных мыслей и то, что человек подбирает себе место для самоубийства.