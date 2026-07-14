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Хабаровчан пригласили побороться за премию «Больше, чем путешествие»

Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе можно до 15 июля.

До 15 июля жители Хабаровского края могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Она проводится одноимённой программой Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники могут представить туристические проекты, организации, инициативы или предложить кандидатов на награду. Заявки принимаются по четырём направлениям — «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ».

В этом сезоне премия включает восемь номинаций. Среди них — «Больше, чем тур» для проектов, объединяющих туризм, образование и общественную пользу, «Больше, чем экскурсия» для гидов и экскурсионных программ, «Больше, чем поход» для специалистов и инициатив в сфере походного туризма.

Также оцениваются объекты гостеприимства в номинации «Больше, чем сервис», туристические места и события — в номинации «Больше, чем место силы», а также медиапроекты о путешествиях.

Особое внимание уделено личным историям. В номинации «Больше, чем путешественник» жители России могут рассказать, как поездки по стране изменили их жизнь и отношение к родным местам.

После заочной оценки финалисты смогут доработать свои проекты с наставниками, а затем представят их экспертному совету в Москве. Победителей объявят на церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Лучшие участники получат сертификаты на туристические поездки в 2027 году.

В прошлом году на премию поступило более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России.