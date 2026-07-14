Хабаровчан пригласили побороться за премию «Больше, чем путешествие»

До 15 июля жители Хабаровского края могут подать заявки на участие во Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Она проводится одноимённой программой Росмолодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники могут представить туристические проекты, организации, инициативы или предложить кандидатов на награду. Заявки принимаются по четырём направлениям — «Люди», «Организации», «Проекты» и «Субъекты РФ».
В этом сезоне премия включает восемь номинаций. Среди них — «Больше, чем тур» для проектов, объединяющих туризм, образование и общественную пользу, «Больше, чем экскурсия» для гидов и экскурсионных программ, «Больше, чем поход» для специалистов и инициатив в сфере походного туризма.
Также оцениваются объекты гостеприимства в номинации «Больше, чем сервис», туристические места и события — в номинации «Больше, чем место силы», а также медиапроекты о путешествиях.
Особое внимание уделено личным историям. В номинации «Больше, чем путешественник» жители России могут рассказать, как поездки по стране изменили их жизнь и отношение к родным местам.
После заочной оценки финалисты смогут доработать свои проекты с наставниками, а затем представят их экспертному совету в Москве. Победителей объявят на церемонии награждения в Национальном центре «Россия». Лучшие участники получат сертификаты на туристические поездки в 2027 году.
В прошлом году на премию поступило более 7,7 тысячи заявок из всех 89 регионов России.