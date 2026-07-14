Хабаровчан пригласили побороться за премию «Больше, чем путешествие»

В этом сезоне премия включает восемь номинаций. Среди них — «Больше, чем тур» для проектов, объединяющих туризм, образование и общественную пользу, «Больше, чем экскурсия» для гидов и экскурсионных программ, «Больше, чем поход» для специалистов и инициатив в сфере походного туризма.