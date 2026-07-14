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В Омске с размахом отметят восстановление Успенского собора

Виталий Хоценко объявил о начале подготовки к этой дате.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Виталий Хоценко провёл установочное совещание, посвящённое организации юбилейных мероприятий в честь 20-летия возрождения главного храма и одного из ключевых символов региона. Торжества запланированы на 2027 год и будут проводиться совместно с Омской епархией.

Глава региона возглавил оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. Сопредседателем оргкомитета назначен митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. В работе совещания также приняли участие председатель Законодательного Собрания Александр Артёмов, мэр Сергей Шелест, представители региональных властей и духовенства.

Виталий Хоценко подчеркнул, что Успенский кафедральный собор сегодня — это не только главный храм Омской области, но и один из самых узнаваемых архитектурных символов региона, его визитная карточка. Празднование 20-летия восстановления собора станет возможностью вспомнить историю возрождения православной святыни, объединить жителей вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранить память о событиях, имеющих особое значение для Омской области.

Напомним, собор был построен в конце XIX века по проекту архитектора Эрнеста Вирриха, созданному на основе архитектурного решения храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Первый камень в его основание в 1891 году заложил цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II.

В 1935 году храм был разрушен. Спустя семь десятилетий началось его воссоздание как памятника истории и культуры Омского Прииртышья. Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы расположен в историческом центре Омска на Соборной площади. Храм воссоздан на том же месте, где был первоначально построен.