В Омске с размахом отметят восстановление Успенского собора

Виталий Хоценко подчеркнул, что Успенский кафедральный собор сегодня — это не только главный храм Омской области, но и один из самых узнаваемых архитектурных символов региона, его визитная карточка. Празднование 20-летия восстановления собора станет возможностью вспомнить историю возрождения православной святыни, объединить жителей вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранить память о событиях, имеющих особое значение для Омской области.