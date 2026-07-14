В Омском аграрном научном центре приступили к оценке новых сортов растений

Сортоиспытания ярового ячменя сорта «Королевский», сои «Радогаст» и яровой мягкой пшеницы «Омская дружина» начались в Омском аграрном научном центре (АНЦ) в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в центре.
Данные сорта отличаются повышенными показателями урожайности и качества зерна, устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам и являются адаптивными к нестабильным почвенно-климатическим условиям. Селекционная работа была выполнена по гранту развития селекционно-семеноводческого центра государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».
«Все объемы полевых работ, намеченных на нынешнюю посевную, выполнены, несмотря на определенные сложности с производственными кадрами. Все подчинено одной цели — объективности научных исследований, которая должна иметь высокий уровень на всех направлениях деятельности учреждения», — отметил заместитель директора по научной работе Омского АНЦ Артем Тимохин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.