В Алтайском крае состоялся семейный форум «Родные — Любимые»

На одной из площадок мероприятия — «Сторона родная» — семьи знакомились с историей и культурой родного края, участвовали в патриотических мастер-классах, благотворительных акциях и Всероссийской акции «Семья помогает семье». Площадка «Территория силы» объединила любителей спорта и активного отдыха. В «Городе мастеров» дети и взрослые вместе создавали поделки, участвовали в творческих мастер-классах, знакомились с декоративно-прикладным искусством, обменивались книгами и открывали для себя новые семейные увлечения.