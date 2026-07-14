В Алтайском крае состоялся семейный форум «Родные — Любимые»

Форум молодых семей и семейных сообществ «Родные — Любимые» прошел 11 июля в Алтайском крае по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
На одной из площадок мероприятия — «Сторона родная» — семьи знакомились с историей и культурой родного края, участвовали в патриотических мастер-классах, благотворительных акциях и Всероссийской акции «Семья помогает семье». Площадка «Территория силы» объединила любителей спорта и активного отдыха. В «Городе мастеров» дети и взрослые вместе создавали поделки, участвовали в творческих мастер-классах, знакомились с декоративно-прикладным искусством, обменивались книгами и открывали для себя новые семейные увлечения.
«Путь возможностей» познакомил гостей с программами поддержки молодых семей, возможностями молодежной политики региона, перспективами образования, профессионального развития и общественной деятельности. Также состоялся семейный пикник «Причал теплых историй», где участники делились семейными традициями, рассказывали истории, говорили о воспитании детей, взаимопонимании и ценностях, объединяющих поколения.
Центральным событием форума стал семейный квест «Компас семейных ценностей и возможностей», объединивший все тематические площадки. Выполняя задания, семьи проходили маршрут по парку, знакомились с возможностями молодежной политики региона и собирали маршрут своего семейного путешествия. Параллельно проходил квест «Семейные традиции», участники которого заранее подготовили видеоролики о своих семейных обычаях, а затем продолжили испытания уже на площадке форума.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.