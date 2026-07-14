У губернатора попросили об исключениях на отпуск бензина в канистры

У губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных попросили об исключениях на отпуск бензина в канистры. С просьбой к главе региона во время оперативного совещания в правительстве области обратилась заместитель министра спорта региона Анжела Тарасевич.
«Возможно ли рассмотреть вопрос, чтобы установить исключения для запрета заправки в канистры для государственных и муниципальных учреждений? — поинтересовалась чиновница. — Есть большая потребность покоса травы на спортивных объектах, в детских организациях, в заправке катеров сопровождения при мероприятиях по гребному и парусному спорту, в ледозаливочные машины и другую технику, которая используется в учреждениях».
Беспрозванных ответил, что подобные обращения от жителей уже были.
«Я уже такое поручение дал, — отреагировал он. — Не только муниципальным организациям нужно покосом травы заниматься, а в том числе и жителям. Сейчас анализируется потребность».
В ходе того же совещания министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов напомнил, что запрет на отпуск топлива в любой тип емкости сохраняется в Калининградской области на всех АЗС.