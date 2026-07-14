У губернатора попросили об исключениях на отпуск бензина в канистры

«Возможно ли рассмотреть вопрос, чтобы установить исключения для запрета заправки в канистры для государственных и муниципальных учреждений? — поинтересовалась чиновница. — Есть большая потребность покоса травы на спортивных объектах, в детских организациях, в заправке катеров сопровождения при мероприятиях по гребному и парусному спорту, в ледозаливочные машины и другую технику, которая используется в учреждениях».