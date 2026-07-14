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В Казань могут вернутся международные чемпионаты

Восстановление членства является временным.

Источник: Комсомольская правда

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) на прошлой неделе, но восстановление членства является временным и не означает полного возвращения России в мировой спорт. Решение МОК важно, но окончательное восстановление прав российских спортсменов зависит от допуска к соревнованиям международными федерациями.

Член Общественной палаты страны Ольга Павлова подчеркнула, что это первый шаг, и отметила, что полное восстановление произойдет, когда российские спортсмены смогут выступать на равных условиях.

Депутат Ринат Фазылов назвал решение победой здравого смысла и дипломатии, подчеркнув признание эффективности работы Минспорта и ОКР. Фазылов также выразил надежду на возвращение международных соревнований в Казань и успешное выступление татарстанских спортсменов.

Напомним, в Казани прошел международный футбольный турнир «Кубок Востока». В нем приняли участие дети в возрасте от 10 до 11 лет.