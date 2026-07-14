В Казань могут вернутся международные чемпионаты

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) на прошлой неделе, но восстановление членства является временным и не означает полного возвращения России в мировой спорт. Решение МОК важно, но окончательное восстановление прав российских спортсменов зависит от допуска к соревнованиям международными федерациями.