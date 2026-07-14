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Назначение: прокурором Кировского района Хабаровска стал Аркадий Сикорский

Новый руководитель прокуратуры ранее возглавлял Ивановскую прокуратуру в Амурской области и имеет почти 30-летний опыт работы в надзорном ведомстве.

В Хабаровске назначили нового прокурора Кировского района. Им стал старший советник юстиции Аркадий Сикорский. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Приказ о назначении подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Нового руководителя коллективу прокуратуры Кировского района, представителям правоохранительных и судебных органов представил прокурор края Виталий Степанов.

Аркадий Сикорский родился в 1970 году в посёлке Златоустовск Селемджинского района Амурской области. Высшее образование получил в Благовещенском государственном педагогическом университете по специальностям «История», «Обществоведение» и «Право», а затем окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по направлению «Юриспруденция».

Работу в органах прокуратуры он начал в 1994 году. За годы службы занимал различные должности в прокуратуре Амурской области: был следователем прокуратуры Благовещенска, прокурором Тамбовского и Бурейского районов, а также начальником отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

До назначения в Хабаровск Сикорский занимал должность прокурора Ивановского района Амурской области.

При представлении нового руководителя прокурор края обозначил основные задачи для прокуратуры Кировского района, связанные с защитой прав жителей и контролем за соблюдением законодательства.

Аркадий Сикорский приступил к исполнению обязанностей прокурора Кировского района Хабаровска.