Назначение: прокурором Кировского района Хабаровска стал Аркадий Сикорский

Работу в органах прокуратуры он начал в 1994 году. За годы службы занимал различные должности в прокуратуре Амурской области: был следователем прокуратуры Благовещенска, прокурором Тамбовского и Бурейского районов, а также начальником отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.